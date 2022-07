De Zacatecas para Veracruz 

julio 29, 2022

Ayer en el Congreso Local Veracruzano, la bancada del MORENA, presentó la iniciativa de la coloquialmente bautizada Ley Nahle, que no es otra cosa que el proyecto de reforma, que creará las condiciones para que doña Rocío Nahle García, pueda acceder a la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional, para la gubernatura de Veracruz en la próxima elección de 2024.

La iniciativa de reforma, la presentó la diputada Magaly Armenta Olivero y esta a su vez fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, la reforma contempla adicionar una tercera fracción al artículo 11 constitucional y esta diría: Las o los mexicanos, que nacidos fuera del territorio veracruzano, con hijos veracruzanos o con una residencia mayor a 5 añoren el territorio veracruzano.

Bueno mis hermosos, pues ya solo le falta ser votada y aprobada por 34 bonitos legisladores, los 32 de la bancada del MORENA y 2 aliados mas, tal vez alguno del Partido del Trabajo, después pasaría a los ayuntamientos, en donde al menos 107 cabildos, deberán aprobar la iniciativa de reforma y listo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, señaló que con esta reforma se busca la legalidad, puesto que en muchas ocasiones, los aspirantes se hacen con su bonita acta de nacimiento falsa y directo a la candidatura a gobernador.

Yo diría que ya que anda encarrerado el diputado Cazarín, debería también buscar abatir la ilegalidad en el terreno educativo, es decir buscar que los aspirantes al gobierno estatal, posean documentos académicos reales y fehacientes, muy feíto es el caso de muchos aspirantes que corren a la UPAV, a que les hagan sus bonitos certificados y cuando abren la boca, de inmediato el electorado se da cuenta, que ni el bachillerato concluyeron y hasta reprobaron recortes y dibujitos en el jardín de niños.

Pues ahora sí, todo indica que la única oposición que tendría por delante doña Rocío Nahle García, sería ella misma, porque impedimento para ser gobernadora de Veracruz, la señora no tiene ninguno.

Cosas de la vida y menudencias

Ayer una joven de Tuxpan y al parecer colaboradora del subsecretario de Planeación, José Manuel Pozos del Ángel, en la Secretaría de Finanzas y Planeación, posteó en sus redes sociales, un comunicado aclaratorio en donde puntualiza elementos del rumor ese que correría desde hace unos días, respecto a una presunta denuncia, que ella habría interpuesto en contra del subsecretario Pozos del Ángel, en la Fiscalía Coordinadora Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas.

En el comunicado, la mujer puntualiza que la denuncia es debido a las acciones inmorales, que el denunciado ejecutó en contra de su persona y de su dignidad, aclara que la denuncia no fue por violación per sé, sino por tentativa, eso en razón de que fue privada de su libertad y el denunciado ejerció contacto físico no consensuado, además el denunciado, hizo uso de su posición como servidor público, en una relación de supra-subordinación laboral.

La chica también señala ,que sus familiares viven en Tuxpan y ella se muestra temerosa, ya que el alcalde José Manuel Pozos Castro, es padre del denunciado.

Virgen del perpetuo socorro con estas cosas, resultaría super lamentable que todo esto se compruebe, pero mucho más lamentable sería que no se investigue por parte de la autoridad competente, mas siendo esta autoridad encabezada por una mujer.

Ya del castigo que deberá recibir el denunciado de comprobarse su culpabilidad, nos ocuparemos más adelante.

Pues fin de semana hermosos míos, descansen y nos leemos el lunes.

