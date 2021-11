Debemos seguir en la defensa del maíz nativo: Silvia Ribeiro

noviembre 18, 2021

Redacción/El Demócrata. Silvia Ribeiro, investigadora y periodista uruguaya, destacó que en este momento el maíz nativo en México vive una situación difícil ante las empresas transnacionales que se han apropiado de la mayoría de las semillas y controlan el mercado de los agrotóxicos y el de los transgénicos.

El maíz no es solamente la alimentación de todos los que estamos en México, sino de todo el mundo, “porque es uno de los tres cereales que son base de la alimentación de la humanidad”.

Para la columnista de La Jornada en México, se trata de “una historia que no termina, que está abierta”, tan es así que legalmente sigue la disputa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; está vigente el planteamiento de que no se pueda plantar maíz transgénico en el país, por ser centro de origen. “Eso no está resuelto, sigue en disputa, ha habido más de 100 impugnaciones”.

Al referirse a su libro Maíz, transgénicos y transnacionales (Co-editado por Editorial Itaca, Grupo ETC y Fundación “Heinrich Boell” México y el Caribe), explicó que recoge historias de comunidades, organizaciones y personas que construyen alternativas ante esta “lucha que sigue abierta, que no ha terminado”.

La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (CoSustenta) de la Universidad Veracruzana (UV) organizó la presentación de dicha obra, en la cual participaron: Rosaura Citlalli López Binnqüist, coordinadora del Centro de Investigaciones Tropicales (Citro); Pablo Valderrama, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y Haniel Gibson Medina, de Sendas, A.C., moderados por Isela Pacheco. Mientras en modalidad remota, hizo lo propio la autora, integrante del movimiento “Sin maíz no hay país”.

Maíz, transgénicos y transnacionales reúne artículos de Ribeiro y abarca 15 años de su trabajo, de 2003 a 2020, año de la publicación del libro, desde que se descubrió la contaminación transgénica del maíz nativo en México, su centro de origen.

Luego de una minuciosa introducción a los temas centrales del libro, Citlalli López Binnqüist remarcó que es un material importantísimo para estudiantes, y puede ser un material de trabajo y de discusión en las aulas.

Para la Coordinadora del Citro UV, lo que escribe Ribeiro, como científica y articulista comprometida, es una “prensa crítica, provocativa”. Se trata de artículos breves y ricos en información derivada de bibliografía, censos, bases de datos, entrevistas, observación directa y de la recopilación de testimonios. De ello también dieron cuenta sus compañeros panelistas.

La presentación tuvo lugar el 11 de noviembre en el Jardín de las Esculturas, con transmisión en vivo a través del Facebook de la CoSustenta: https://www.facebook.com/sustentabilidaduv, donde puede consultarla a detalle.