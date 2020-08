Deben privilegiar compras con empresas mexicanas y no del extranjero

agosto 12, 2020

Yhadira Paredes. Xalapa. Los industriales mexicanos están en contra de las compras consolidadas y se pronuncian por licitaciones públicas que privilegien a la empresa mexicana, principalmente en el caso de la farmacéuticas, aseveró Juan Manuel García González, vicepresidente nacional de Financiamiento y Programas de Apoyo de la Canacintra.

En entrevista, el empresario veracruzano fue cuestionado sobre el contrato asignado por la Secretaría de Salud de Veracruz a una empresa vinculada a un funcionario de la Cuarta Transformación del Estado de Jalisco, quien indicó que se debe dar una sacudida para desaparecer este tipo de negociaciones opacas.

“Como industriales lo que siempre vamos a defender es la industria nacional, es lo más importante para nosotros, por lo que nosotros siempre pedimos es que las compras que hace la administración pública no sean consolidadas, sean licitaciones públicas para que se privilegie la empresa mexicana, en este caso la farmacéutica, y que no se puedan hacer compras del país fuera sin ninguna licitación, si no por adjudicación directa como ya fue hecha”.

Y es que, dijo, las compras en el extranjero, como se pretende con el tema de los medicamentos, inhibe la inversión y el empleo, sobre todo ahora en tiempos de pandemia y que no se ve que termine pronto.

Hoy por hoy, dijo, se debe darle privilegio a las empresas mexicanas en todos los sectores, básicamente con las locales, es decir, las ubicadas en la entidad veracruzana, aunque desconoce si hay una empresa farmacéutica que cuenten con la totalidad de medicamentos que soliciten los Servicios de Salud.

Lamentó que el tema de sobreprecios y contubernios ya no son solo con los proveedores, ahora son con integrantes de la misma 4T, lo que debe acabar “confío en la rectitud del presidente, pero deben hacer un tema no solo de barrer de arriba para abajo, se debe sacudir muy fuerte de abajo para arriba”.