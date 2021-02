Debraye electorero

febrero 11, 2021

¡Hola mis hermosos!, resulta que todo está hecho un desgarriate, les cuento que aquí en Pueblo Quieto, los precandidatos de cepa, que no de sepa Dios dónde; a la presidencia municipal de Xalapa, no quieren a Ricardo Ahued como su contrincante, pues alegan que no es posible que aspiren personas del “viejo régimen”, dicen ademas que no admitirán favoritismos, ni influyentísimos y que ellos preferirían que el candidato a alcalde, fuera elegido entre las personas que han acompañado a Andrés Manuel López Obrador, desde siempre.

Es una realidad que los señores Teódulo Guzmán Crespo y Adán Rivera Galán, tienen todo el derecho a decir lo que piensan y hasta cierto punto, a los señores les asiste la razón, sin embargo quien sabe si ellos solitos, con la camiseta y la de representación del MORENA, serían capaces de ganar algo más que la casilla de la manzana de su casa; el efecto AMLO, no estará presente este 2021 y las condiciones no son las mismas, el México de hoy día, trae tristeza y desconsuelo, no se ve muy fácil, que con el solo hecho de representar el partido de Andrés Manuel López Obrador, toda la gente corra y entregue su voto como ocurrió en 2018.

Por supuesto que lo ideal sería que el Movimiento de Regeneración Nacional, tuviera con quien jugársela en Xalapa, hombres y mujeres nacidos y crecidos bajo la sombra obradorista, que tuvieran el liderazgo y el oficio político de Ricardo Ahued, sin embargo o no los hay, o los que hay, no han crecido lo suficiente; o quizá no es su momento, ahí está el caso de Daniela Griego Ceballos con trabajo y oficio político, que para esta ronda, no ha sido considerada.

Luego, en Medellín de Bravo la tierra de Maleno Rosales, signaron una carta los militantes del MORENA, dirigida al líder nacional morenista Mario Delgado Carrillo, en donde le solicitan con la deferencia que los distingue, no incluir en la alianza con el Partido Verde Ecologista de México, a Javier Herrera Borunda y a Marcos Isleño, ya que los consideran Duartistas y no permitirán que la gente que dañó a Veracruz, se incruste en la 4T; los paisanos de Maleno tienen toda la razón, solo habría que acotar Javier Herrera Borunda, no es Duartista, es hijo de Fidel Herrera.

Y sigue la mata dando, finalmente Gonzalo Vicencio Flores, secretario general con funciones de líder estatal del MORENA, luego de chillar por todos los rincones su desgracia, emitió ayer su cartita de renuncia al partido, les deseó suerte y en una caja de huevo Bachoco, guardo su foto con su Lupe Argüelles y su prole, su lapicero Bic, su dignidad, y se fue con su música a cantar donde Tato Vega Yunes, con todo y Regina Vazquez, supongo que Elizabeth Morales y la otra chica de chongo con pelo engominado de apellido Servín, lo acompañarán.

Corrió ayer la invitación para el día de hoy al medio día, en el salón de Fernando Padilla de allá de Zimpizahua, a la toma de protesta de Regina Vazquez, como secretaria general adjunta y de Gonzalo Vicencio como delegado estatal del partido Fuerza por México, con la asistencia de Gerardo Islas, líder nacional del partido y de Tato Vega, el líder estatal; o sea que en Fuerza por México, abrieron las puertas a todos los que huyan del MORENA ¿o como?.

Ese diputado Juan Javier Gómez Cazarín, le entiende a esto ¡Caray!, ayer en un Facebook live, hizo una trivia desde la tienda Veracruz en Plaza el Dorado, esa que fue inaugurada en días pasados y que apoya a los artesanos veracruzanos en la vendimia; el de Hueyapan rifó un vestido de novia carísimo de Papantla, que fue donado por el diputado Alexis Sánchez, además dijo que donaría la mitad de su salario, para rifar regalos para todos los participantes en la trivia para este 14 de febrero; incluso llegó la diputada Andrea Yunes, quien también hizo lo propio y le hicieron el gasto por más de 50 mil pesos, a la tienda.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, anunció ayer que Veracruz recibirá la próxima semana vacunas de la farmacéutica Pfizer contra el COVID-19, son las que les andan debiendo al personal médico, la segunda dosis pues; el primer mandatario dijo además, que de acuerdo a lo dicho por la federación, llegarán semanalmente dosis a cada entidad federativa.

Ya como quiera, los trabajadores de la salud de primera línea COVID 19, tendrán su segunda dosis, pero y ¿nosotros?, pues a seguirnos cuidando.

