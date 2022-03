Decepciona a Joe Biden no poder ingresar a Ucrania para ver la guerra

marzo 25, 2022

Rzeszow. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dijo “decepcionado” por no poder cruzar, desde Polonia, a territorio de Ucrania para evaluar por sí mismo el impacto de la guerra en ese país, al asegurar que no le “dejan” hacerlo por motivos de seguridad.

Durante su visita a la ciudad polaca de Rzeszów, a 80 kilómetros de la frontera con Ucrania, Joe Biden dijo que le gustaría haber podido entrar a ese país para presenciar la “valentía” de los ucranianos, que comparó con la del hombre que se situó ante los tanques chinos de la plaza de Tiananmén en 1989.

“Estoy aquí en Polonia para ver la situación humanitaria y, francamente, parte de mi decepción viene de que no puedo verlo de primera mano como he hecho en otros lugares“, afirmó el mandatario estadounidense durante una reunión centrada en la ayuda humanitaria a los refugiados ucranianos. “No me dejan, y supongo que es comprensible”, añadió.

⇒ Joe Biden pareció confirmar así que lo más cerca que estará de la frontera ucraniana durante su visita a Polonia es la localidad de Rzeszów, situada a unos 100 kilómetros del país vecino, y que no repetirá lo que hizo hace veinte días el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Después de visitar a los militares estadounidenses desplazados allí, el mandatario participó en una reunión centrada en la ayuda humanitaria que se ha proporcionado a los más de dos millones de refugiados ucranianos desplazados a Polonia en el último mes.

Sentado al lado del presidente polaco, Andrzej Duda, Joe Biden aseguró estar conmocionado por las imágenes que ha visto de lugares como Mariúpol, el principal bastión ucraniano, que está bajo asedio ruso: “Parece algo de ciencia ficción, encender la televisión y ver cómo están algunas de estas ciudades”.

⇒ El presidente de Estados Unidos elogió la “valentía, la pasión y la resiliencia” del pueblo ucraniano, y las “agallas” que están demostrando muchos civiles ante la invasión rusa.

Rzeszów es la primera parada en Polonia de Joe Biden, que este sábado se reunirá en Varsovia con refugiados ucranianos y dará un discurso sobre la respuesta aliada a la invasión rusa de Ucrania antes de poner fin a una gira en la que también visitó Bruselas.