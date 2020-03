Declaran toque de queda por coronavirus en Sonora

marzo 24, 2020

Banámichi. Notimex. Ocho municipios de la región del río Sonora determinaron declarar toque de queda en las demarcaciones y comisarias, ante la contingencia por la pandemia de COVID-19.

En un comunicado, los autoridades de Úres, Bavíacora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi, Arizpe y Bacoachi, informaron sobre la decisión que es aplicable desde el pasado lunes y que funcionará en horario de 21:00 horas a 5:00 horas (tiempo del pacífico).

“Surtirá efecto por tiempo indefinido, con horario de 21:00 pm a 5:00 am, mismo que se notificará con el sonido de las patrullas y/o sonido de las campanas de las parroquias de nuestros municipios. Haciendo hincapié que no deberán circular por el municipio para realizar actividades no esenciales en el horario antes mencionado”, suscribieron.

El comunicado fue firmado por los alcaldes sonorenses Alejandro Molina Salazar de Banamichi, María Lugo Mendez de Huépac, Cecilia Nares Loera de Aconchi, Juan Francisco Huguez Martínez de Baviacora, Delfina Lilian Ochoa de San Felipe de Jesús, Lucía de Guadalupe Serrano Acuña de Arizpe, Roberto Pacheco González de Bacoachi y Eduardo Ibarra Navarro de Úres.

Con esto, suman 14 municipios sonorenses que se han sumado al toque de queda, pues anteriormente Fronteras, Nacozari, Naco, Santa Ana, Trincheras y Caborca se pronunciaron en el mismo sentido.