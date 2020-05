Decreto de Nahle va en contra de leyes y acuerdos mundiales: Raúl Bolaños

mayo 21, 2020

Redacción/Xalapa.- El Senador, Raúl Bolaños y presidente de la Comisión del Medio Ambiente generó su molestia por las nuevas disposiciones federales que buscan reducir la producción de energías limpias.

“Nadie quiere que haya negocios turbios… pero eso no significa que México deba dejar de producir energía renovable como la eólica y la solar”, dictaminó el senador.

“Es un decreto que jurídicamente tiene varios vacíos… va en contra de 2 leyes, la de cambio climático y la de transición energéticas; la cual pide que para el 2024 se reduzca un 35 por ciento las energías contaminantes; todo esto se hizo en el acuerdo de París”, explicó.

“El acuerdo de Paris fue para que todos los países de la ONU nos uniéramos para reducir las emisiones de carbono y por eso las metas de reducirlo a través de energías renovables y este decreto va en contra de todo lo que se acordó a nivel mundial”.

El presidente de la Comisión afirma también, que en ningún momento se viola la soberanía nacional de la energía plasmada en la Constitución. “No se vende, se les prestan concesiones a privados que tiene la materia prima para producirla pero la energía no les pertenece, es de los mexicanos”.

Finalmente aseguró que no se van a quedar callados, “vamos a seguir levantando la voz, desde el poder legislativo no tenemos la facultad de suspender o cancelar un decreto pero podemos formar iniciativas para que lo hagan inválido… Decían que era un tema personal pero no han dicho por cuánto tiempo ni han dado explicaciones de por qué lo han hecho”, concluyó.