Defender lo indefendible

Ayer mientras manejaba, venía escuchando a Ramsés Yunes en la radio, el peroteño entrevistaba al abogado del Toro, ese que es defensor de doña Karime Macías Tubilla; pobre hombre ¡Digo! Me queda claro que él hace su chamba, pero defender a Karime, debe ser lo peor de su ilustre carrera, ¡Vaya! Incluso peor que defender a Javier Duarte, que por lo menos era cotorro y lo que sea de cada quien, está pagando completito, todo lo que se comió, el tipludo ex gobernante, ha aguantado vara.

No es que Duarte de Ochoa, sea santo de mi devoción, ni mucho menos, pero hay que reconocer que por lo menos, ha intentado no ha arrasado a su familia co él al reclusorio sur; no debe ser fácil estar tras las rejas, mientras doña Karime está en Inglaterra, instalada en living la vida loca.

Trágica, la carpeta de investigación, que habría conformado el equipo de la Fiscalía General del Estado del ex gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, puesto que a leguas se nota, que no tenían verdadera voluntad, de pescar a la ilustre damisela; es increíble que siendo él, tan buen abogado, sea tan notorio, que tarde que temprano, terminarán echando abajo todas y cada una de las acusaciones que Yunes Linares y su grey plasmaron en la famosa carpeta; mientras tanto doña Karimita, comiendo fisco & chips y su tecito de las 5 pm.

Ahora que tremendo ridículo, el del pobre abogado del Toro, diciendo que Karime y su grey, viven muy modestamente, en un pueblito cercano a la capital inglesa; solo le faltó decir que ese pueblito es Edimburgo y en serio que sí muero de risa

¡Vaya! Que Inglaterra y sus islas, se distinguen por ser uno de los destinos inmobiliarios, mas caros en el mundo, incluso viviendo a las afueras de la capital, como señala el abogado del Toro.

En fin que según que ya pidió la Unidad de Inteligencia Financiera ayer, congelar las cuentas bancarias de Karime Macías, lo increíble es que a estas alturas la mujer, aún tenga cuentas bancarias ¿Pues cuánto se embolsó?.

Probablemente nunca lo sabremos.

Cosas de la vida y menudencias

Ayer hubo sesión en el Congreso Local, ahí el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, dijo estar listo para recibir las comparecencias de los organismos autónomos.

Así que ahí estarán, con su gel antibacterial y su mascarilla, las respectivas comisiones legislativas, recibiendo a los titulares de la Fiscalía General del Estado, ojalá que este año, no le saquen a la señora Giadáns a relucir a sus ilustres parientes, que como dicen en mi pueblo, el que no tenga en su familia una p… un loco y un borracho, que pase por mi despacho; acudirá doña Naldy Rodríguez del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; la señora Delia Cobos, titular del Órgano de Fiscalización Superior del estado; doña Marmiko Matzumoto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, hará los honores Israél Hernández.

Por cierto que el diputado Gómez Cazarín, estos días ha estado muy activo e redes sociales, sacando el pecho y apoyando desde su trinchera, al gobernador García Jiménez y dando ánimos al presidente López, ahora que pasa por segunda vez, por el terrible Covid 19.

Así las cosas señores, nos leemos mañana.

Comente politicaenrosa@outlook.com entérate www.lapoliticaenrosa.com y sígueme en mis redes sociales @elsbeth_lenz