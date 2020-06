Defiende Alcalde de Teocelo a funcionaria que apareció con armas largas en fotos

junio 21, 2020

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- El presidente municipal de Teocelo, Mario Antonio Chama Díaz, minimizó el hecho de que la secretaria del ayuntamiento Trinidad Martínez Larios se haya tomado fotografías con armas de la Guardia Nacional (GN).



En un comunicado, el edil del extinto Partido Encuentro Social (PES) dejó entrever que la funcionaria y la maestra Alicia Mora Sánchez, quien también aparece en las imágenes con un fusil M16 de uso exclusivo del Ejército, fueron víctimas de un linchamiento mediático por cuestiones políticas.



Recordó que se ofreció una comida a los elementos de la GN por hospitalidad y atención el 11 de octubre de 2019, donde fueron captadas las fotografías.



“Nunca he contestado en mi vida pública ni como alcalde informaciones que se esconden en el anonimato pero hoy amerita mi intervención porque dignamente representa a Teocelo, porque no puedo tolerar que con una imagen se esté denigrando a los elementos de la Guardia Nacional que han brindado todo el apoyo de seguridad a los teocelanos, Así como la imagen de dos mujeres teocelanas dignas de respeto, que además de ser madres de familia son profesionistas y unas fotografías no las pueden volver delincuentes ni para la ley ni para la sociedad”.



El Alcalde indicó que había elementos del sexo femenino de la GN en dicho convivio, motivo por el cual Martínez Larios y Mora Sánchez pidieron tomarse fotos con las armas para saber o sentir cómo es la vida de trabajo en dicha institución y la responsabilidad que llevan para salvaguardar la seguridad de los mexicanos.



Añadió que en algunas notas informativas se violentó el principio de presunción de inocencia.



Además, rechazó que las mujeres hayan quebrantado la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos porque no fueron detenidas en flagrancia por alguna autoridad en posesión de las armas que aparecen en las imágenes.



“Debe quedar muy claro que las ciudadanas se encuentran ejerciendo su derecho de defensa ante las instancias correspondientes”, sentenció Chama Díaz.