Definidas las finales de la LNJF

abril 9, 2021

Fernando Hernández/Veracruz.

El domingo se resolverá todo.

Después de una larga espera, los duelos finales de la quinta región de la Liga Nacional Juvenil de Futbol se desarrollarán el domingo en el Campus para la Cultura, Arte y Deporte (CAD) de la Universidad Veracruzana bajo la coordinación de Édgar Lozano Fernández y el respaldo del Sector Amateur de la Federación Mexicana de Futbol, representado en la entidad por Armando Muñoz Osornio.

Habrá restricciones para el público en general, sólo estará permitido el acceso a sólo 64 personas a las tribunas del Campo Mixto (por juego), que deberán someterse a los pertinentes protocolos de salubridad para entrar a la instalación.

Es por eso, que la Asociación de Futbol Amateur del Estado de Veracruz, a través de su página de Facebook, transmitirá en vivo los partidos y así los aficionados puedan seguir el desarrollo de sus equipos en estos compromisos de cierre de temporada.

La actividad comenzará a las 10:00 horas, con el duelo titular de la categoría Sub 13, entre los ofensivos Carpinteros de Tihuatlán ante el Atlético Veracruz, que en su momento fueron parte de las fuerzas básicas de los extintos Tiburones Rojos.

Posteriormente, a las 12:00, se dará el silbatazo inicial para el compromiso de la Sub 15, donde los Lobos de Iniciativa Siete recibirán a la siempre complicada Liga Municipal de Futbol de Veracruz-Boca del Río.

Dejando para el cierre de la jornada, a las 14:30 horas, a los protagonistas de la final de la categoría Sub 17, entre el Deportivo “Víctor Flores” y el Afouteza Xalapa, duelo que luce muy parejo entre individualidades y juego en conjunto.

El coordinador Édgar Lozano informó que en el caso de la Sub 13 y Sub 15, los equipos finalistas ya tienen su boleto para el Campeonato Nacional, que se desarrollará en julio en sede por definir, mientras que la categoría mayor sólo enviará a un representante, el que salga campeón.

“Con bastante trabajo en el tema, pero ya totalmente organizados para que el fin de semana, el domingo 11, se puedan llevar al cabo las tres finales en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17”, acotó el directivo.