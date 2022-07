Dejar a un lado “rémoras” y votar libremente pide AMLO a militantes de Morena

julio 28, 2022

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En el marco de la elección que habrá este fin de semana para Consejeros del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió a sus compañeros de partido votar en total libertad.

Consultado sobre el tema, el tabasqueño sostuvo que también los militantes no dejarse engañar por personas que sólo buscan llegar al cargo y después se olvidan de la base militante.

“Los que solo buscan el poder y el cargo, no son de izquierda, los que sólo quieren estar ahí y después no le toman ni el teléfono a los militantes no son de izquierda, por esos no”. Sostuvo.

Este fin de semana Morena efectuará la elección de sus consejeros estatales, de cara las elecciones tanto de 2023, como en preparativo de las elecciones a presidente de México en 2024.