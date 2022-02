Dejar a veracruzanos sin medicinas y atención médica es una actitud criminal: Senador

febrero 22, 2022

Eda Sentíes. Veracruz. Luego de que habitantes de la región serrana de Zongolica exigieran mejores servicios de salud ahora para la comunidad de Xochiojca, ya que ahí hace falta un médico que atienda a la población, el senador por Veracruz, Julen Rementería del Puerto, criticó la falta de medicamentos, materiales y hasta personal médico en una de las zonas más vulnerables del estado.

El panista calificó como inadmisible que las sociedad organizada de este municipio haya tenido que acudir a instancias como la OMS para solicitar apoyo para que sus pobladores puedan tener acceso a la salud.

“En la sierra de Zongolica, en el municipio, en el hospital de esa zona no hay medicamentos, no hay materiales, no hay ni siquiera doctores, el director no está, tiene tiempo que lo suspendieron y entonces es una población muy importante, con muchísima necesidad, en condiciones de climas bien complicado y el gobierno del estado lo que hace es olvidarse de que hay una atención que tiene que darse a las personas, es preocupante este desinterés, esta falta de atención a la población, a personas, seres humanos que necesitan ser atendidos por el Gobierno del Estado, es realmente increíble que hayan tenido que organizarse para ir a pedir ayuda a la OMS, esto es inadmisible”, dijo.

Rementería del Puerto recordó que entre las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldadas por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez fue el proporcionar servicios de salud de calidad a todos los mexicanos, sin embargo en los últimos años ha dejado mucho que desear.

“Dónde quedaron las promesas que hizo el presidente y respaldó el gobernador de que iba haber atención a la salud, medicinas, nada de eso ha habido y muchas personas pueden perder la vida y es es una actitud realmente criminal por parte del gobierno federal y por parte del gobierno estatal en materia de salud”, concluyó.