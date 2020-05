Dejar de fumar mejora la salud y previene diversas enfermedades: IMSS

mayo 30, 2020

Redacción/ Xalapa. En el marco del Día Mundial sin Tabaco, el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Veracruz Norte, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), recomienda a la población dejar de consumir tabaco para evitar el riesgo de padecer cáncer, enfermedades cardiovasculares, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y complicaciones en caso de contagiarse de COVID-19.

El tabaquismo es una adicción que puede ocasionar cáncer de pulmón, estómago, páncreas, hígado, colon, vejiga, mama y cérvico uterino, problemas visuales, neurológicos, depresión y que agrava el deterioro de la salud de manera progresiva, explicó el médico familiar de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 68, Julio César Carmona Gutiérrez.

El especialista declaró que la adicción al tabaco es fuerte, debido a que aunque peligre la vida, los fumadores no dejan de consumir la nicotina, por eso para eliminar la adicción, se debe tomar la decisión de ya no fumar, y buscar apoyo psicológico en su UMF correspondiente, para enfrentar la ansiedad que aparece al abstenerse de fumar.

Ante la actual emergencia sanitaria, las personas fumadoras son parte de los grupos vulnerables a los que más afecta el contagio por SARS-CoV2, y no solo ellos como fumadores activos son afectados, sino también las personas a su alrededor, ya que están expuestos al humo del tabaco.

Tomar la decisión de no fumar, es el primer paso para iniciar un cambio. ‘‘Cuando me enteré que al ser fumador aumentaba el riesgo de padecer el virus que produce COVID-19, decidí, después de 15 años de tener el hábito, ya no fumar más para protegerme y proteger a mi familia’’, expresó Miguel José, quien vive con su esposa y es padre en un niño de cuatro años.

‘‘Han pasado cerca de dos meses que me encuentro en abstinencia del consumo de tabaco, y he notado que ha mejorado mi oxigenación, ya no sufro constantemente de fatiga al caminar o subir escaleras, disminuyó el dolor de cabeza, mareos y sobretodo me siento mejor, al saber que no expongo a más peligros a mi familia por convivir con un fumador’’, destacó.

Cada cigarro contiene hasta 20 miligramos de alquitrán y produce 80 centímetros cúbicos de monóxido de carbono, lo cual reduce la capacidad de transporte de oxígeno y causa dificultad respiratoria.