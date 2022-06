Del Ferrari y otras historias 

junio 17, 2022

Tiene unos días, que a raíz de una publicación del maestro Manuel Rosete, se habla de un Ferrari rojo, presuntamente el cochecito, sería propiedad de un funcionario veracruzano, no se sabe si del presente o del pasado; les cuento que aquí en corto que yo supongo, que el maestro Rosete, en un arranque de aburrimiento creativo, digo el hombre ha vivido muchos sexenios de actividad política intensa y honestamente, antes de las redes sociales, la política en Veracruz tenía una relación mucho más estrecha con la prensa, hoy el político intenta comunicarse con la población, posteando en redes sociales directamente, sin pasar por la puerta del comunicador y supongo que el maestro Rosete, se entretiene generando contenidos mediante, las reflexiones de su columna y con esta última debe seguir aún hoy, carcajeándose el célebre comunicador.

Aquí hay dos cositas interesantes por analizar, en primer lugar, mal hacen los políticos en desdeñar al comunicador, ya que hasta ahora no ha habido ningún post, que algún político publicara, que haya tenido el alcance y haya generado la ola de reacciones, que la publicación de la reflexión en la columna del maestro Rosete, así que señores de la comunicación en Veracruz, los periodistas y los comunicadores profesionales, siguen hoy mas vigentes que nunca.

Y por otro lado, me resulta increíble el morbo de la gente y el modo en el que se manifiesta la miseria humana, solo basta con ver la gran cantidad de notas que han surgido de la reflexión del maestro Rosete, la versión con mas rating, sería la del supuesto en que el Ferrari rojo, estaría aparcado en un estacionamiento en Polanco en la Ciudad de México y el funcionario en cuestión, sería José Luis Lima Franco, el titular de la Sefiplan; ni me imagino al pozarricense manejando en CDMX tremenda nave.

Muchos apuestan, porque el joven funcionario se trasladaría a CDMX y manejaría en Polanco, su hermoso vehículo, hay quien incluso apuesta por un Ferrari Roma, que sería el mas económico de la casa italiana, ya que un Ferrari Spider SF90 rondaría los 11 millones 500 mil pesos y este cochecito, no se lo venden a cualquiera, hay lista de espera.

El maestro Rosete, luego de su fechoría y ante todo el contenido que se generó de la reflexión; salió al quite con el comodín, es decir con Carlos Aguirre, aquel eterno funcionario de la SEFIPLAN, al que en un principio recurrió el gobierno de Javier Duarte, para cargar con todas las culpas, pese a que de la subsecretaría a su cargo, la de Egresos; no dependía la Tesorería y por ello ahí la va sorteando, de pronto ocurre que cuando no tenemos de quien escribir, y como el sujeto nunca pisó la cárcel, se le siguen abriendo procesos y el hombre se sigue defendiendo, pues ¡Venga tío Charles! Siempre es nota.

Otro asunto que ha llamado mi atención esta semana, es ese que involucra a Joana Bautista Flores, la directora de Administración y Finanzas del Poder Judicial y su presunta vida allá en Martínez de la Torre, la quinta esencia de la violencia de género, circulada en un texto apócrifo.

Les cuento que el texto que circula dice que Joana habría crecido en un lugar non santo, donde ella habría aprendido una serie de artes, onda la Mata Hari Millennial y una vez que se hizo dueña de esas habilidades, habría trepado al poder… Chacachachán y de ahí se arrancan en una serie de conjeturas, e historias mal sanas, que nada tienen que ver con la vida real de la funcionaria.

El texto va acompañado de unas fotografías, que buscan apoyar la historia, pero que no logran su cometido, puesto que están tan manipuladas, que quien conoce a Joana, no puede estar seguro de que sea ella, porque no se parece.

Lo del Ferrari lo entiendo, puesto que las fechorías de don Manuel Rosete, siempre resultan divertidísimas, más ahora en mitad de este marasmo llamado 4º año de gobierno y lo de Joana Bautista lo entiendo más, la miseria humana es canija y al no poder señalar de ladrona o deshonesta a la funcionaria con datos verificables, sus detractores recurren a lo más bajo, que es generar historias novelescas, como único desahogo de alguna frustración la violencia de género en su máxima expresión.

Schade mi gente.

Cosas de la vida y menudencias

Que según Consulta Mitofsky, la alcaldesa del Puerto de Veracruz, doña Paty Loberia, estaría mucho mejor evaluada en el ranking, que el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, Paty ocupa el lugar 19 a nivel nacional, mientras que Ricardo Ahued, en el mismo ranking, figura en el lugar 106.

Les cuento que ella cobra un salario mensual de 25 mil pesos y cría tres hijos, contra los mas de cien mil pesos mensuales, que cobra el libanés, cuyos críos tiene rato que están destetados.

Aquí sin apasionamientos de género, vale la pena comentar que Lobeira Rodríguez, es abogada por la Universidad Cristobal Colón y habla 4 idiomas, mientras que don Ricardo es un exitoso empresario, estudió yo creo que hasta la preparatoria y pues, era bien guapo de joven.

En fin queridos míos pasen lindo su fin de semana.

