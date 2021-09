Del fiscal carnal al fiscal criminal

septiembre 17, 2021

Y el aún presunto Elías Beltrán

Y no, tampoco hay procuración de justicia en nuestro país.

En los últimos años hemos estado en manos de corruptos…

… y hoy en las de criminales.

Pandillas cuyos integrantes deberían estar en la cárcel…

… y no en las lujosas oficinas desde donde roban y sólo velan por sus propios intereses.

Los del sexenio del felón Enrique Peña Nieto son de antología.

Desde el “cansado” Jesús Murillo Karam…

… hasta el presunto pillo Alberto Elías Beltrán a quien hoy se busca meter a la cárcel.

Pasando, claro, por esa triada de huizacheros que fueron –y aún son– el consejero jurídico de EPN, Humberto Castillejos Cervantes…

… y sus primos Alfredo Castillo Cervantes, a quien primero hizo subprocurador…

… y Raúl Cervantes Ahumada, al que más tarde hizo procurador y casi casi fiscal carnal del gang comandado por Luis Videgaray y su segundo de a bordo, Peña Nieto.

Castillejos tenía también su segundón: Emilio Gamboa Patrón…

… y éste, desde el Senado, acataba sin chistar las órdenes que aquel giraba para adecuar legislaciones al modo de la rapacería que caracterizó al sexenio anterior.

Pero es en el descuidado Elías Beltrán sobre quien hoy se ceba la procuración de justicia… a modo.

Porque presumiblemente hay materia para indiciar a todos los procuradores del sexenio peñista.

De lavar dinero, la acusación

Alberto Elías llegó como suplente a la titularidad de la extinta PGR.

Fue a la salida de Cervantes Ahumada quien, sin reunir los méritos, quería que su primo Castillejos Cervantes lo hiciera ministro de la Corta de Justicia.

Breve estancia en el cargo. Poco menos de 14 meses.

Pero, al parecer, harto productiva, desde antes.

Cuando fungía como subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales.

Porque, tras indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto Castillo, en junio de 2019, se dio a conocer que la FGR investigaba a Elías Beltrán, así como a sus familiares, por inconsistencias en los movimientos bancarios que realizó entre 2016 y 2019.

En la indagatoria contenida en la carpeta de investigación FED/VG/UNAI-CDMX/0000450/2019 consta que el 19 de enero de 2019, tan solo mes y medio después de dejar de ser el encargado de despacho de la PGR, Elías Beltrán constituyó la firma MCRELL Consultores, junto con los ex servidores públicos Jaime Felipe Rayas Dávalos, Luis Manuel Cobos Gutiérrez y Rafael Lugo Sánchez.

Y que enseguida, la empresa recibió un depósito por 324 mil 800 pesos de Kuchle y Asociados, firma creada por la esposa y la madre de Elías Beltrán el 24 de mayo de 2016.

Este despacho recibió, desde junio de 2016 y hasta 2019, más de 98 millones de pesos. Sin embargo, casi 32 millones de pesos lo recibieron de CL Abogados, firma en la que Marcela Kuchle trabajó, aunque no existe registro de ella como licenciada en Derecho en el Registro de Cédulas Profesionales de la SEP.

Elías Beltrán hizo lo que casi todos sus antecesores.

Sólo que él lo hizo con descuido.

Y por eso hoy está a un paso de ser detenido.

Lo peor, el caso de Gertz Manero

Las peores credenciales, empero, las tiene el actual fiscal.

La cada vez más deteriorada imagen de Alejandro Gertz Manero lo revela no sólo cual un plagiador de textos académicos por los que exige y el Conacyt de Cuarta (Transformación) le otorga estímulos…

… también como un avieso personaje a quien no le importa inventar delitos en contra de sus familiares políticos…

… a quienes además extorsiona…

… y en complicidad de jueces corruptos o temerosos…

… ingresa a la cárcel a inocentes.

Y todo, al parecer, para proteger sus cuantiosos intereses económicos por los que no paga impuestos, al mantenerlos en paraísos fiscales tras haberlos blanqueado en intrincadas operaciones financieras.

Todo un pillastre el ¿señor? fiscal.

En esas manos estamos.

En otras similares hemos estado.

¡Los encargados de procurar justicia!

Y nos dijeron que ellos eran distintos.

¡Son peores!

¿No cree usted?

Indicios

Terrible que en el acto musical tras la ceremonia de El Grito hayan usado y abusado de las mujeres indígenas que hicieron de comparsa a la cantante Lila Downs. ¿Estaban ahí motu proprio? Sus ropajes, seguramente de gala, evidenciaban la pobreza en la que han vivido siempre, no obstante las ayudas o limosnas de los distintos gobiernos desde hace décadas. También las usan y las abusan a la hora de llevarlas a votar. * * * Y de repente, un déjà vu: “Las Palomas de San Jerónimo”. Pero no. Claro que no. Doña María Esther Zuno de Echeverría tenía muchísima clase y más categoría. * * * Una ceremonia netamente nacional no tiene ni debe por qué tener a un convidado extranjero como actor principal. Me refiero, claro, a la controversial invitación que AMLO hiciera al cubano Miguel Díaz-Canel. Totalmente fuera de lugar. * * * Por hoy es todo. ¡Feliz fin de semana! Y como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!