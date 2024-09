Dengue grave o con signos de alarma va a la alza en Veracruz 

septiembre 2, 2024

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La Secretaría de Salud federal reporta en su semana epidemiológica 34 un total de 2 mil 736 casos de dengue en la entidad veracruzana, así como 13 defunciones.

La dependencia federal en su informe oficial señala que se han contabilizado mil 616 casos de Dengue No Grave (DNG), 291 casos menos con referencia a la misma semana del 2023 cuando se reportaron 1907.

En el caso de Dengue con Signos de Alarma, a la semana 34 del 2024 se tienen 1 mil 46 casos, mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron 650, es decir, hay un aumento significativo en los mismos.

Y para el Dengue Grave (DG) se reportan al momento 74 casos en Veracruz, mientras que el año pasado eran 39, es decir , este año son 35 casos más.

El total de casos confirmados para Veracruz son 2 mil 736, con una letalidad de 1.16 por ciento, reportándose al momento 13 pacientes fallecidos por esta enfermedad.

Los municipios con mayor incidencia de dengue son: Naolinco con 54 casos de Dengue No Grave y 6 Con Signos de Alarma o Grave; Cosamaloapan con 51 casos de no grave y 98 con signos de alarma o grave; en tanto Coetzala reporta 2 casos de dengue no grave, pero 5 con signos de alarma o grave y Amatitlán tiene 5 casos de dengue grave, con 16 con signos de alarma o graves.