Denuncia Alcalde de Juchique que oficina de presidencia fue desmantelada por su antecesora

enero 2, 2022

Carlos Manuel Peláez/Xalapa. El presidente municipal de Juchique de Ferrer, Cruz Ulises Cuevas Hernández denunció a través de sus redes sociales que la recientemente concluida administración encabezada por Lizbeth Portilla Gumecindo dejó vacía la oficina de presidencia en el Palacio Municipal.

A través de un video, el edil mostró que únicamente le dejaron un banco de plástico, ya que el escritorio, silla e incluso hasta las cortinas desaparecieron, situación que dijo es lamentable pues únicamente es una de las irregularidades que han podido detectar en las primeras horas de su administración.

«Hemos recorrido cada una de las áreas del Ayuntamiento y hemos visto muchísimas irregularidades, no hay ni cortinas, no hay escritorio para atender a la ciudadanía, nos dejaron un banquito, no hay escobas ni computadoras para trabajar, piensan que con eso afectan a la administración pero realmente a quien dañan es al pueblo», indicó.

Asimismo, Cuevas Hernández dijo que otra situación que han podido detectar es el mal estado del parque vehicular propiedad del Ayuntamiento, así como la falta de un volteo y una retroexcavadora las cuales presuntamente fueron vendidas por su antecesora.

Finalmente, informó que encontraron facturas en las que se utilizaron recursos municipales para realizar compras de bebidas alcohólicas por más de 15 mil pesos y equipo de computo en una tienda departamental, situación que dijo deberá investigarse y aseguró que procederá de acuerdo a la ley, pues insistió en que estas acciones no dañan a su gobierno sino a la ciudadanía de Juchique de Ferrer.