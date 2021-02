Denuncia aspirante Independiente problemas para recolección de firmas

febrero 14, 2021

Carlos Manuel Peláez/Xalapa. El aspirante a la candidatura a la diputación local por el distrito de Xalapa por la vía independiente, Alberto Covarrubias dio a conocer que la metodología para recabar las firmas necesarias para poder obtener su registro ha resultado muy complicada debido a que dependen completamente de una aplicación móvil que falla de manera constante, aunado a la contingencia sanitaria del Covid-19.

En ese sentido, explicó que desafortunadamente pese a estos obstáculos, las autoridades electorales no han escuchado sus peticiones para buscar modificar los criterios tomando en cuenta el riesgo que representa tanto para ellos como para la ciudadanía el tener que visitarlos para solicitarles su respaldo.

«Está aplicación ha tenido múltiples inconsistencias, las cuales ya las presenté en una moción directamente en el OPLE, pero desafortunadamente no tengo ninguna respuesta; sin embargo aquí en Veracruz aún no ha habido ninguna modificación, aunado a esto las inconsistencias de la aplicación, la no reducción de las firmas que tenemos que conseguir, la verdad está siendo muy complejo esta propuesta ciudadana», indicó.

Asimismo, Alberto Covarrubias resaltó que incluso han buscado la reducción del porcentaje de firmas que les son solicitadas por el organismo electoral, teniendo en cuenta que en estados como Puebla existe un antecedente, sin embargo pese a ello únicamente han encontrado «oídos sordos».

Finalmente, recordó que la recolección de firmas a través de la aplicación requiere no sólo de la captura de la credencial de elector, sino también una fotografía del ciudadano y la firma de éste en el dispositivo.