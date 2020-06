Denuncia mujer transgénero discriminación en Comisión de Derechos Humanos

junio 28, 2020

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- Yami Jiménez Alarcón ha padecido acoso laboral y discriminación en dependencias estatales por ser una mujer transgénero.



En el marco del Día Internacional del Orgullo Gay, denunció que ha tenido que renunciar a su empleo en instituciones de gobierno por dicha situación.



“La gente no está preparada para entendernos. Nos piden que si creemos ser mujeres, tenemos que ser mujeres, no tener vello superfluo, no tener una voz gruesa, no tener sudoración por la glándula masculina”.



La entrevistada recordó que a ella le exigían más en su empleo por el simple hecho de pertenecer a la comunidad gay.



“Te exigen más de lo que le exigen a una persona heterosexual, yo renuncié a las dependencias en las que estuve trabajando porque era mucho lo que me estaban exigiendo”.



Jiménez Alarcón estuvo trabajando en Palacio de Gobierno y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde no fue víctima de discriminación pero sí de acoso laboral.



“Hicieron una solicitud de información, preguntaron que cuántas personas trabajaban ahí y dijeron que dos cuando realmente éramos tres, no me tomaron en cuenta, me excluyeron”.



Recordó que hace un año padeció dicha situación en la CEDH, a cargo de Namiko Matzumoto Benítez.



“Tuve que renunciar porque no di el ancho ante las exigencias de mi jefe inmediato. Sí es una discriminación, hubo muchas cosas de las que ya no quiero hablar, pero sí hubo cosas que me hicieron renunciar”.