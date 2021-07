Denuncia personal de CMAS que carece de herramientas de trabajo

julio 22, 2021

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- Sindicalizados protestaron en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS) para exigir la entrega uniformes, botas de hule, picos, palas, vehículos y otras herramientas de trabajo para poder brindar un buen servicio a la población.

Se trata de 800 agremiados del Sindicato de Trabajadores de CMAS, quienes están siendo afectados con dicha situación desde el pasado 30 de junio, fecha en que debieron entregarles los insumos.

“Queremos nuestra ropa de trabajo en tempo y forma”, “queremos equipo de seguridad: botas de hule, impermeables” y “solicitamos herramienta de buena calidad”, se leía en sus pancartas.

Los quejosos denunciaron que han tenido que “poner de su bolsa” para la compra de botas y así poder hacer reparaciones en las redes hidráulicas y de drenaje que están deterioradas.

De acuerdo con el secretario general del sindicato, Roberto Méndez Castillo, desde marzo pasado se emitió un oficio a la empresa para que fuera respetado el contrato colectivo de trabajo; sin embargo, no se cumplieron dichas prestaciones.

“También faltan impermeables, ya estamos en tiempo de lluvia, los trabajadores se andan mojando, no es posible que trabajen sin herramientas, por eso muchas veces can las camionetas llenas, porque no todos llevan herramientas, lo que tienen que hacer es unirse para que unos usen herramientas de otro trabajador, incluso traen la herramienta de sus hogares cuando la empresa se las tiene que dar”.

El entrevistado comentó que la gente se queja constantemente que quedan los hoyos en la vía pública después de una reparación; sin embargo, enfatizó que la atención de esos puntos se retrasa por la falta de herramientas para los empleados.

El líder sindical refirió que las camionetas donde se trasladan los trabajadores se encuentran en mal estado y requieren nuevos neumáticos para evitar accidentes.

Los sindicalizados también exigieron el pago de tiempo extra a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, toda vez que hay trabajadores con jornadas de 24 horas consecutivas.

Los representantes sindicales ingresaron a las oficinas de CMAS para dialogar con los encargados y llegar a un acuerdo.