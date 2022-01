Denuncia SITISSSTE abusos por parte de la encargada de la Subdirección de Administración en Veracruz

enero 15, 2022

Carlos Manuel Peláez. Xalapa. El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Carlos Alberto Hernández Nieto denunció la existencia de múltiples irregularidades y abusos cometidos por la encargada de la Subdirección de Administración del ISSSTE en Veracruz, María Cruz García Ramón.

En conferencia de prensa realizada en esta capital, explicó que esta persona ha incurrido en la violación de los derechos laborales e incluso ha despedido de manera injustificada a personal, razón por la cual dijo que buscarán hacer saber estas irregularidades al director del ISSSTE a nivel nacional, Pedro Mario Zenteno Santaella para que puedan tomar cartas en el asunto.



«Ha tenido una actitud arrogante altanera en dónde ha tratado a los trabajadores como mercancía, ha atropellado los derechos de los trabajadores, han existido despidos injustificados en diversos centros de trabajo, solo porque la señora tiene consideraciones subjetivas», indicó.

Asimismo, Hernández Nieto, resaltó que también se ha dado el cese de trabajadores de manera ilegal, lo que ha generado laudos importantes para el Instituto, e incluso señaló que recientemente se han dado 8 casos de los cuales 2 son de sus propios funcionarios, pues dijo que incluso la coordinadora de Recursos Humanos fue removida de su encargo sin fundamento.

De igual manera, el secretario del Sindicato acusó que esta funcionaria ha buscado incluso entrometerse en la vida sindical, pues ha cuestionado la representación y legitimidad de la delegada de la sección 15 del SITISSSTE en el estado, Nora Elsa Gallegos Rodríguez.

“Se ha permitido en las administraciones anteriores que la señora actué de esta manera, se dice que su pareja es una persona allegada al senador Gómez Urrutia, por eso hace lo quiere en el estado, no solo con trabajadores de este sindicato, si no de otros sindicatos”, apuntó.

Por tal motivo, reiteró que esperan una pronta respuesta de la dirección general del ISSSTE para que actúen y eviten más abusos, e incluso aseguró que en caso de no llegar a un acuerdo no se descarta la posibilidad de tomar las instalaciones de la delegación del ISSSTE en Veracruz y algún centro de trabajo para exigir el respeto a los derechos de los trabajadores.