Denuncia SNADETISSSTE violaciones a sus derechos 

junio 19, 2022

Carlos Manuel Peláez

Xalapa, Ver. – La secretaria general de la Sección 4 del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNADETISSSTE), Olivia Gutiérrez Villegas denunció que el Instituto se ha negado a respetar sus derechos al no permitirles acceder a diversos beneficios.

En ese sentido, explicó que han solicitado ser incluidos en el escalafón, pues en la actualidad se les ha negado este derecho, sin embargo, pese a que esta petición la han presentado de manera formal, no han existido avances.

«Exigimos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, pero no nos dejan ser parte de la bolsa de trabajo y el escalafón, nos manifestamos para pedir esta situación y resulta que nos dieron voz, pero no voto y eso no se vale, hace falta que a los sindicatos minoritarios nos tomen en cuenta y así haya mayor transparencia», indicó.

Asimismo, Gutiérrez Villegas resaltó que al igual que ocurre con el SNADETISSSTE, muchos otros sindicatos pequeños son discriminados por el ISSSTE y el sindicato mayoritario por lo que insistió en que se les debe respetar pues todos los trabajadores tienen los mismos derechos.

Finalmente, agregó que ya han solicitado el apoyo del presidente, Andrés Manuel López Obrador por lo que esperan su pronta intervención y de esta manera se les respeten y hagan valer sus garantías laborales.