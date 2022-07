Denuncian a funcionario de Sefiplan de intento de violación

julio 29, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.– Fue abierta una carpeta de investigación en contra del, hasta ayer, subsecretario de Planeación del Estado, José Manuel Pozos del Ángel, por el presunto delito de tentativa de violación y acoso, por parte de la abogada Nancy Sánchez Pulido.

En el comunicado que envió para aclarar varias publicaciones que se hicieron en torno a dicha denuncia señala que el exfuncionario de Sefiplan ejecutó acciones inmorales en contra de su persona violentando su dignidad.

“Contrario a los comentarios que circulan en redes sociales, no se trata de una violación per se, por no haberlo permitido, pero sí de una tentativa de. Esto en razón de que fue privada de mi libertad, y, ejercitó contacto físico forzado y no consentido hacia mi personal, aprovechándose de sus ventajas físicas como hombre, así com uso de su posición de servidor público en una relación supra-subordinación”.

Aseguró que la carpeta de investigación se encuentra en integración y se seguirán los procesos legales correspondientes con apego a derecho en busca de justicia por la transgresión y violencia a su integridad y dignidad como mujer.

El caso ya se encuentra en la Fiscalía Coordinadora Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia en contra de la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, donde se han aplicado todos los protocolos establecidos para la protección a las mujeres víctimas de estas conductas.

Además hace público que el presidente municipal de Tuxpan, de donde ella es originaria, José Manuel Pozos Castro ha intentado tener contacto con su familia, por lo que teme que algo les suceda.

“En virtud de las investiduras que cada uno representa, desde este momento hago responsables a José Manuel Pozos del Ángel y José Manuel Pozos Castro, por cualquier eventualidad que acontezca tanto a mi familia, con a mis asesores jurídicos”.