Denuncian a Marcos Isleño por amenazas de muerte

febrero 23, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- Cleotilde Martínez Cortés, habitante del municipio de Medellín de Bravo, denunció por amenazas de muerte al precandidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Marcos Isleño, luego de haber difundido por redes sociales un video en el que relata actos de corrupción y desvío de recursos por parte de este cuando era alcalde.

Días después de este video, asegura ha recibido amenazas de muerte en su contra y en contra de su hijo, por parte de personas allegadas al precandidato, por lo que acudió a la Fiscalía General del Estado a interponer una denuncia en la que lo responsabilizó de cualquier cosa que pueda sucederle a ella o a su familia.

“Recibí dos amenazas de muerte a mi persona y a mi hijo y en base a eso vine a poner una denuncia por cualquier cosa que me pase a mi o a mi hijo, porque ese video solo le afecta a él y he recibido llamadas donde me a pedido que hiciera un video y dijera que el problema se había solucionado, pero no se ha solucionado y las amenazas de muerte pueden ser a la ligera, pero yo no lo tomo así, yo lo tomo muy en serio y esto es un problema político y lo único que hice fue decir lo que es verdad y lo que me pasó”, dijo.

En el video Martínez Cortés reveló que solicitó el apoyo del Isleño para trasladar el cuerpo de un familiar fallecido del aeropuerto de Veracruz a su casa para ser velado, diligencia por la cual pagó 5 mil pesos. Sin embargo, este movimiento fue reportado ante el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS) como un apoyo de 45 mil pesos.