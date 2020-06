Denuncian asaltos en colonia de Coatepec

junio 7, 2020

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- Vecinos de la colonia Tezocolco de Coatepec denunciaron que han ocurrido robos y asaltos en dicha zona, durante esta contingencia sanitaria por Covid-19.



La señora Julieta Flores Ficachi, vecina del lugar, comentó que se trata de una colonia de escasos recursos, apartada del centro, donde se han registrado hechos de inseguridad.



La pobladora dijo desconfiar en los elementos de la Policía Municipal, pues dijo haber sido agredida por ellos hace unos días, mientras protestaba frente a Palacio Municipal.



“Pues me dicen que está más o menos tranquila la colonia porque pasan patrullas pero para mí la inseguridad son principalmente las patrullas, ha habido asaltos, pero no muchos, porque allá no hay mucho que nos roben”.



La mencionada colonia se encuentra en la congregación Las Puentes, a un costado de la comunidad San Marcos, municipio de Xico.

“No sé cómo explicarlo pero si pasan los policías yo no les tengo confianza”.