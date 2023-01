Denuncian falta de alumbrado público entre El Vivero El Olmo y zona comercial de Las Trancas

enero 9, 2023

Ariadna García.Xalapa, Ver. Vecinos de la colonia El Olmo denunciaron la falta de alumbrado público entre la zona de El Vivero El Olmo y la zona comercial de Las Trancas.

Dijeron que hay un área verde que no está iluminada, pese a que llevan muchos años organizándose para hacer las gestiones ante alumbrado público para atender su demanda.

“Está completamente oscuro, hay dos paradas de autobuses ahí, una sobre la carretera Xalapa-Veracruz y la otra en la continuación de Arco Sur, ahí, en las noches o madrugadas trabajadores corren el riesgo de ser asaltados, ya ha habido intentos, está justamente donde está la Farmacia del Ahorro, ahí hacia Las Trancas es donde está el problema”, dijo un vecino.

Expuso que en el lugar donde se ubican las paradas de los autobuses hay personas que se dirigen hacia colonias como Moctezuma, la Reserva Santa Bárbara, colonia Cedros, El Olmo y fraccionamientos que están dentro de la zona de Las Trancas”.

Refirió que hay vecinos que llevan viviendo ahí más de 10 años y es una zona a la que no le han puesto atención, pese a que está el retén de policías muy cerca.

“Hago un llamado a las autoridades municipales porque no hay alumbrado en la parte de atrás de entre la zona del Vivero El Olmo para ir hacia Las Trancas, ahí hacen paradas los autobuses y aunque es un tramo corto, no hay luz y a la hora que tomamos el camión para ir a nuestras casas después del trabajo sí nos afecta porque no hay alumbrado público y pedimos a las autoridades que coloquen luminaria”, abundó Jessica Romero, otra de las vecinas afectadas.