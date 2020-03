Denuncian falta de epidemiólogos en IMSS

marzo 22, 2020

Juan David Castillo/Xalapa. Sólo un médico epidemiológico está activo en la Unidad Médico Familiar número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en Xalapa.

Personal médico y administrativo de dicha clínica denunció que el encargado del Departamento de Epidemiología está siendo rebasado en sus funciones.

De acuerdo con Guadalupe Mancera, asistente médico, solo una persona recibe todos los casos de enfermedades epidemiológicas, lo que resulta insuficiente para atender las demandas de la población.

Cabe recordar que el pasado miércoles, llegó un paciente con una tos aguda a la clínica; sin embargo, no fueron aplicados los protocolos de prevención al tratar de un posible caso de coronavirus.

Y es que en el lugar se encontraban muchas personas que pudieron haber sido contagiadas en ese momento. El paciente fue trasladado al área epidemiológica, donde se le tomaría la muestra correspondiente, para saber si el reactivo era positivo o negativo al COVID-19.

Guadalupe Mancera también pidió a la ciudadanía que no acuda a la clínica 66 -ubicada sobre la calle Pedro Mora Beristain, frente al Centro Deportivo Ferrocarrilero- sólo en caso de una verdadera urgencia.

“Pedimos a la población que sólo acuda de manera totalmente necesaria, con un solo acompañante, no traigan niños, no traigan personas mayores, démosle la importancia que esto requiere, no caigamos en el caso de otros países como España, no nos arrepintamos de no haber tomado las medidas necesarias”, enfatizó la asistente médico.