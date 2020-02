Denuncian fuertes carencias en clínicas del ISSSTE

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- Jubilados y pensionados de la Federación denunciaron que se han recrudecido las carencias en los servicios médicos que ofrece el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).



De acuerdo con Hugo Sáenz Estrada, secretario de Actas y Acuerdos de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados “Elpidio Domínguez Castro”, faltan enfermeras, médicos, medicamentos y equipo en las clínicas del ISSSTE.



El entrevistado indicó que la vida de los pensionados está en riesgo por falta de servicios de salud.



“Por los medicamentos que no tienen, te están diciendo que vayas los primeros días de febrero, ya hay un desfase en el tratamiento médico, si dependes de una pastilla para tu presión arterial, o la compras o le ruegas a Dios que no te vaya a salir”.



Añadió que no hay personal de rehabilitación física en las clínicas desde hace cuatro meses.



“Te pueden operar de rodilla, de tobillo, de columna y te mandan a Veracruz a rehabilitar”.



Sáenz Estrada mencionó que en hospitales especializados también son notorias las carencias, sobre todo para pacientes con cáncer.



“La situación es complicada por falta de servicios de salud”, enfatizó.