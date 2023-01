Denuncian incremento del pago de agua en Veracruz

enero 4, 2023



Lizbeth Inclan/ Veracruz, Ver.- Usuarios reportaron un incremento en el pago anual anticipado del agua, en el municipio de Veracruz en este inició de año.

Porteños reclamaron el incremento del servicio, pues se trata de un aumento excesivo, aunado a un mal servicio pues en algunas zonas escasea y el agua sale sucia.

Usuarios pueden acceder al 12 por ciento de descuento en su pago anticipado y 50 por ciento en el caso de las personas, jubiladas,pensionadas y de la tercera edad. Sin embargo, tal beneficio no se refleja ante las altas tarifas.

La señora María Teresa Domínguez acusó que al acudir a realizar su pago a las oficinas del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) de la ciudad de Veracruz, se percató de un aumento de alrededor del 30 por ciento en la tarifa de este 2023, ya que el año pasado pagó 2 mil 130 pesos y ahora incrementó a 2 mil 776 pesos.

«Muy grande, treinta y tantos por ciento se pasa del 30 por ciento (…) que por la inflación, pero es demasiado el aumento, gracias a dios lo puedo pagar pero tanta gente que no lo puede pagar, es totalmente injusto (…) cae sucia el agua a veces, a veces no, pero por dónde vivo gracias a dios no falta pero si es mucho el aumentó (…) yo vivi por el Médano y le digo tanta gente, que no pudo pagar ahorita porque no trae el dinero, no le alcanzaba» afirmó.

El Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, instaló cuatro módulos para realizar el pago anual anticipado en Veracruz, de los cuales uno es itinerante, es decir se moverá en distintas colonias.

Los otros módulos se ubican en la calle Mario Molina junto al edificio Trigueros, en el DIF de Ruiz Cortines y en el DIF Matamoros.