Denuncian mal servicio y fallas en el sistema en módulo de licencias en Veracruz 

febrero 8, 2023

Lizbeth Inclan/ Veracruz, Ver.- La Dirección General de Transporte del Estado de Veracruz informó sobre los nuevos costos de la licencia de conducir que entraron en vigor desde el día primero de febrero de 2023.

Licencia tipo A/ Servicio transporte público y taxi pasó de $1994.00 a $2, 150.00

Costo canje de: $1056.00 a $1138.00

Licencia tipo B/ Vehículos de transporte público de carga y particular pasó de $1877.00 a $2,024.00

Costo Canje de: $939.00 a $1,012.00

Licencia tipo C/ Vehículos particulares que no excedan las 3.5 toneladas pasó de $1643.00 a $1,771.00

Costo canje de: $821.00 885.00

Licencia tipo D/ Vehículos de 2 o 3 ruedas y cuatrimoto de $1173.00 a 1,265.00

Costo canje de $704.00 a $759.00

Permisos para menor de $939.00 a 1,012.00

Si te toca tramitar tu licencia toma precauciones, pues las diferentes licencias incrementaron entre 30 y 150 pesos.

En el caso del módulo de licencias que se ubica en la avenida La Fragua de la ciudad de Veracruz, usuarios denuncian que solo están atendiendo a las personas que llegan antes de las 8 de la mañana, a pesar de que el horario de oficina es hasta las 4 de la tarde.

La señora Leticia García denunció que a pesar de que llego al rededor de las 9:30 ya no le quisieron ofrecer servicio.

“Entre y me dijeron de mala gana que tengo que venir amantes de las 8 de la mañana al paso 1 para una fecha y hacer mi canje de licencia (…) son 9 10 no sé ni qué hora es, pues muy mal, porque mañana tengo que pedir permiso otra vez para poder venir y cumplir con esto […] tengo que dejarlas de lado o buscar la manera de dejarlas de lado para estar antes de las 8 como la señorita me comentó»

Además los usuarios comentaron que el servicio de atención es lento, pues personal reporta fallas del sistema.