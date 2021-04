Denuncian malos tratos y corrupción en el DIF de Vega de Alatorre

abril 17, 2021

Vega de Alatorre. Como una persona arrogante, falta de sensibilidad Humana y doble cara, es como personas de muy escasos recursos se refieren a las actitudes de la Directora del DIF Municipal de Vega de Alatorre Cecilia Isabel Guerrero Ortiz.

Las denuncias son cuantiosas por parte de la ciudadanía que han sido víctimas de la Actitud de la Directora del DIF Municipal, se refieren a ella como una persona doble cara, que frente al Biólogo y a la Presidenta del DIF la Maestra Milen da una cara de servicio y buena disposición, pero cuando «ellos» no la ven y se queda a cargo, las cosas son diferentes.

Como es posible que hace unos meses, mencionó la señora Leonor N de las Higueras, recibí una llamada del DIF para una campaña de Cataratas gratis en Plan de Arroyos, me citaron a las 5 de la mañana, pasaron por mi y cuando llegamos a las 5:15 de la madrugada al Ayuntamiento para salir al hospital, la Señora Cecilia me dijo que me bajara de la Ambulancia que yo no estaba contemplada para la crujía y me corrió a mi casa, me trató de una manera grosera con palabras altisonantes, el guardia del Ayuntamiento, el chófer y empleados del DIF que iba ahí están de testigos, pero siempre la tapan.

Ya me queje, estuve a punto de darme parálisis facial por el coraje que aún guardo, no se como es que la soportan y no la corren.

Le preguntamos sobre su opinión de la maestra Milen para participar por la municipal y mencionó que «la maestra tiene un gran corazón, de ella no tengo nada malo que decir, el Biólogo ha hecho mucho por las Higueras y se que también en el Ayuntamiento», pero espero que corran a esa mujer que les está haciendo mucho daño, finalizó.

Sobre este tema las denuncias apuntan también a un ex empleado del DIF Municipal que en contubernio con la Directora del DIF, manipularon documentos para quedarse con Dinero de programas de asistencia Social, pero de ello hablaremos en la siguiente entrega.