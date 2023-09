Denuncian negligencias médicas en clínica veterinaria San Francisco de Asís

septiembre 8, 2023

Juan David Castilla/Xalapa, Ver.- Samantha Aguilar Alegre denunció públicamente un presunto caso de negligencia médica cometido en la clínica veterinaria San Francisco de Asís, ubicada en la ciudad de Xalapa.

La joven indicó que su gata fue intervenida por fractura de fémur en esa clínica pero no fue positiva. Después la operaron otras dos veces sin éxito.

“El clavo se le empezó a salir de la piel por la parte de arriba. El dueño de la clínica, el médico veterinario Tobías Gil, me dice: es normal, son cosas que pasan, tú nada más estás echándole la culpa a alguien”.

La entrevistada comentó que hay cientos de casos de presunta negligencia médica en la misma clínica veterinaria, los cuales se han registrado desde el año 2017.

“Hay cientos de casos de personas que le han estado escribiendo, no pueden ser falsos. Son más de 100 personas que me escribieron porque sufrieron malas prácticas en la misma clínica”.

Recordó que recibió mensajes de los dueños de otra gatita que fue llevada a la esa clínica para que la desparasitaran, pero después de eso falleció.

Samantha Aguilar pidió la intervención de las autoridades correspondientes para evitar que dicho establecimiento opere de manera irregular en la capital del estado.

La clínica San Francisco de Asís se encuentra sobre la avenida Encanto número 33 de la colonia Laureles, en esta ciudad de Xalapa.

“Quiero que quede claro, yo no estoy pidiendo una reparación económica del daño, he gastado más de 30 mil pesos pero no estoy pidiendo eso, yo lo que estoy pidiendo es que el sufrimiento que ha pasado mi gatita no quede impune”, añadió.