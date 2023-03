Denuncian obstrucción de vialidad en fraccionamiento de Boca del Río 

marzo 16, 2023

Lizbeth Inclan | Boca del Río,Ver.- Vecinos del fraccionamiento Cubika que se ubica a un costado del infonavit Las Vegas en Boca del Río, denunciaron que un grupo de habitantes de la misma unidad habitacional se apoderó de los accesos a la zona donde se ubican las viviendas, además exigen una cuota mensual para el uso de la reja principal que da acceso y salida a los habitantes.

La señora Diana Razo detalló que desde hace siete años la empresa constructora “Infra” instaló los portones por cuestiones de seguridad. Sin embargo, tiempo después algunos colonos se apoderaron de la entrada ya que incluso nadie sale o entra sino es con su consentimiento, además de que exigen el pago de 500 pesos mensuales por el manejo de los portones.

El grupo de vecinos que ofreció rueda de prensa para hacer la denuncia pública, señalaron que ya presentaron una queja ante las autoridades municipales. Sin embargo, no les han dado una solución debido a que no se encuentra municipalizado.

Los vecinos afectados comentaron que la problemática se ha vuelto “desgastante” ya que las personas que se apoderaron del portón incluso han cambiado el candado del acceso para que solo ellos controlen la entrada.

“Todas las instancias nos están diciendo que es un delito, nos dicen que es un delito obstruir nuestro paso porque no tenemos libre acceso a nuestras casas, ya que no las compramos con ningún régimen de control, obras públicas por parte del ayuntamiento, gobernación, consideran que son calles que deben estar abiertas, pero el municipio considera que no pueden intervenir porque no esta municipalizado, la empresa nos dijo que ya estaba municipalizado, como es posible que no puedan intervenir, se tiran la bolita tanto el municipio como la constructora” manifestó.

En el fraccionamiento Cubika hay por lo menos 50 viviendas, de las cuales 6 familias deciden los horarios en que pueden acceder así como las cuotas por el manejo de los portones.

Los vecinos afectados interpusieron una denuncia penal en 2018 por obstrucción a las vías de comunicación, sin embargo no ha habido una solución.

Los colonos pidieron el apoyo de las autoridades municipales de Boca del Río.