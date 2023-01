Denuncian presunta negligencia médica en hospital regional de Xalapa

enero 6, 2023

Juan David Castilla.- La paciente Karla pudo haber sido víctima de una negligencia médica en el hospital regional “Doctor Luis F. Nachón”, ubicado en la zona centro de esta ciudad de Xalapa.

La paciente acudió al nosocomio del 17 al 31 de diciembre pasado por un fuerte dolor en el estómago, pero el personal médico argumentó que el equipo de ultrasonido y radiología estaban descompuestos.

Durante el último día del año 2022, los médicos le sugirieron buscar la atención en un hospital privado ante las carencias en el sistema de salud pública.

Edith, la madre de la paciente, recordó que Karla fue trasladada a una clínica particular donde fue sometida a una cirugía de manera urgente.

“A mi hija le quitaron un ovario, nos informaron que era una pelviperitonitis, y los médicos nos dijeron que por qué nos tardamos tanto tiempo en atenderla, nos dicen que se reventó todo adentro de su estómago, se reventó el intestino grueso, le lavaron todo, volvió a nacer ahí mi hija, iba muy mal”, expresó.

La señora indicó que su familia quedó endeudada, debido a que tuvieron que gastar 95 mil pesos para que Karla fuera atendida en un hospital privado.

Además, pidió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al secretario de Salud, Gerardo Díaz Moralez, que supervisen la operación en el hospital “Doctor Luis F. Nachón” por la desatención a la paciente.

Edtih indicó que analiza con sus abogados la posibilidad de presentar una denuncia penal por presunta negligencia médica cometida en dicho nosocomio.

“El hospital regional nos tuvo 14 días dando vueltas, no le hacían exámenes porque no sirven los aparatos médicos, si ellos la hubieran atendido correctamente desde el primer día mi hija no hubiera perdido un ovario”, remató.