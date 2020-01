Denuncian que desaparición del #SeguroPopular no trajo beneficios

Redacción/Xalapa. Desde el primero de enero entró en vigor el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que sustituyó al Seguro Popular pero, usuarios de diferentes hospitales en el país han denunciado que los servicios de salud no son gratuitos, como lo había prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Algunos pacientes dicen que los precios se incrementaron, que las cirugías no las cubre, ni los estudios clínicos.

Ante esta situación usuarios de redes sociales se manifiestan del siguiente modo.

Con el #INSABI no hay médicos, medicamentos,y no hay reglas claras, #LopezIgnorante destruyendo lo que funciona el #SeguroPopular necesitaba apoyo no destruirlo