Denuncian que hospital Infantil iba aplicar sangre caducada a un niño con cáncer

marzo 10, 2023

Lizbeth Inclan/ Veracruz, Ver.-La representante de las madres de los niños con cáncer, Cora de Jesús Rodríguez, denunció que intentaron aplicar plaquetas caducadas a un menor de ocho años de edad del área de hematología del Hospital Infantil de Veracruz.

El pasado lunes 6 de marzo a un niño con anemia aplásica le iban a suministrar sangre como parte del tratamiento, sin embargo, el papá se percató que ya no servía pues la vigencia era del 28 de febrero al 5 de marzo.

El señor evitó el procedimiento y reportó con los directivos,quienes sólo se disculparon y pidieron un acta administrativa.

La vocera de los padres de familia, Cora de Jesús Rodríguez evidenció la situación ante las autoridades del hospital, pues se tomó una fotografía de la bolsa de sangre caducada. Sin embargo fue amenzada por una doctora, quien le dijo que será denunciada por un delito federal.

La sangre salió del Centro de Transfusióon Sanguínea que se ubica en el municipio de Boca del Río, la activista reprochó que haya pasado por tres filtros y nadie se haya dado cuenta.

«Quisieron interponer estás plaquetas intercaladas unas con otras […] el padre de familia, por las fechas de caducidad, si el padre de familia no hubiera salido leer ni escribir que hubiera pasado, sabemos que las plaquetas dan reacciones, una plaqueta así que hubiera hecho con un niño, que está mal de la salud […] se iba a poner, el padre de familia lo detecta a tiempo, no hay respuesta, queremos que nuestro gobernador haga algo, queremos saber porque el director del banco de sangre no está haciéndose responsable de lo que esta pasando, estas donaciones son muy difíciles de obtener, que esté pasando y echando a perder esto que para nosotros es oro molido», acusó.