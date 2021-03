Denuncian que Servicios Periciales oculta información fosas clandestinas

marzo 14, 2021

Juan David Castilla Arcos/Veracruz. La coordinadora del Colectivo por la Paz, Sara González Rodríguez, denunció que la Dirección General de Servicios Periciales ocultó información a los familiares de desaparecidos sobre los objetos y ropa que han sido encontrados en fosas clandestinas del estado de Veracruz.

La activista mencionó que el pasado viernes acudieron más de 40 madres y padres de familia para hallar indicios que conduzcan al paradero de sus seres queridos.

Sin embargo, el personal de Periciales les mostró las evidencias a las que los familiares ya habían tenido acceso en años anteriores. En ese sentido, consideró que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz no tiene avances significativos en las investigaciones por casos de desaparecidos.

«Desgraciadamente nos están mostrando otra vez lo mismo de siempre y creo que no es justo, no es lo que esperábamos. Veníamos en plan de ver lo que se ha encontrado en fosas, pero no lo han mostrado como debe ser», enfatizó.

A su juicio, las familias que viajaron desde municipios lejanos como Poza Rica y Tierra Blanca a la capital del estado para el reconocimiento de los objetos y credenciales para votar, no accedieron a la información que habían solicitado.

“Exigimos que se nos muestre lo que han encontrado en fosas. Solicitamos no identificados y todo lo que no se ha entregado de las fosas, quiere decir que no está identificado”.

González Rodríguez indicó que presionaron a autoridades de la Dirección General de Servicios Periciales para tener accesos a las carpetas de investigación por el hallazgo de restos en las fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz, y Arbolillo, en el municipio de Alvarado.