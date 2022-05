‘Depeche Mode’: Muere Andy Fletcher, bajista y fundador de la banda

mayo 26, 2022

Redacción/Al Momento. Esta tarde, Depeche Mode compartió a través de sus redes sociales que Andy Fletcher, uno de los miembros fundadores de la banda, ha fallecido a la edad de 60 años.

“Estamos conmocionados y llenos de una tristeza abrumadora por el fallecimiento prematuro de nuestro querido amigo y compañero de banda, Andy ‘Fletch’ Fletcher”, se lee en un comunicado compartido por la banda hace unos minutos.

Las causas de su deceso todavía son desconocidas, pues ni la banda, ni los familiares o el representante de Fletcher han compartido esta información.

La agrupación recordó los buenos momentos que compartieron con Fletch; aseguraron que frente a algún problema sabían que podían contar con él.

“Fletch tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba ahí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada o una buena carcajada. Nuestros corazones están con su familia y les pedimos que lo tengan en sus pensamientos y respeten su privacidad en este difícil momento”.

Andy Fletcher y Depeche Mode

El músico primero fue fundador de No Romance in China junto a Vince Clarke. En dicha agrupación tocaba el bajo. Fue en la década de los 80 cuando conocieron a Martin Gore, con quien formaron la banda Composition of Sound hasta que llegó Dave Gahan, cuando cambian el nombre por Depeche Mode.

Clarke salió de la agrupación en 1981 y solo se quedaron Gahan, Gore y Fletcher, quienes produjeron 14 álbumes de estudio.

A lo largo de estos años, Fletcher fungió como tecladista al manejar los sintetizadores de una de las agrupaciones pioneras del synth pop en la década de los ochenta.

Al ser un fallecimiento repentino, se desconoce si habrá algún tipo de tributo al músico británico por parte de sus compañeros de banda.

“Nuestros corazones están con su familia, y les pedimos que los mantengan en sus pensamientos; también solicitamos respeto y su privacidad en este momento difícil”, pidió la banda británica.

