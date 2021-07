Deportistas misantecos desplazados buscan donde realizar sus prácticas

julio 18, 2021

Arquímedes González/Misantla.- A cinco meses que se encuentra en esta ciudad elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, hoy son deportistas que reclaman su espacio, pues apuntan que no es posible que el gobierno del estado, no tenga recursos para poder buscar un lugar adecuado para que sus elementos no pernocten en espacios para la práctica del deporte.

Esta queja sale a raíz de que a meses que arribaran elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se les fue facilitado el Gimnasio Municipal, para que se acantonaran, pese a esto ya transcurrieron más de cinco meses, y los elementos que bien se sabe sólo cumplen órdenes de la dirección de Seguridad Pública del Estado a cargo de Hugo Maldonado Gutiérrez, han desplazado a los más de 30 equipos de básquet-bol, sin contar a los menores que acudían a realizar prácticas.

Si bien la pandemia no ha facilitado que los encuentros se lleven a cabo, los deportistas en sus encuentros con las medidas sanitarias, tuvieron la necesidad de buscar espacios para la práctica del basquetbol, donde afortunadamente se les ha brindado un lugar para poder acudir, uno de ellos es la Escuela Secundaria Técnica Industrial Número 62, añorando los encuentros en el gimnasio municipal, sin saber hasta cuando los elementos policiacos les devolverán su espacio que fue al parecer edificado para sus prácticas deportivas no sólo de basquetbol, sino de volibol, encuentros lúdicos, concursos de escoltas, por mencionar.

Lo que sí se cuestiona parte de la sociedad, es que no es posible que la Dirección General de Seguridad Pública, no cuente con el suficiente recurso para buscar un espacio digno para sus elementos, y deben de ocupar espacios que no son dignos, los deportistas también reclaman que el sitio deba ser despejado, es de anotar que pese a que existe una caseta a un costado del bulevar Manuel Ávila Camacho, este no es suficiente, y es solo ocupado esporádicamente, hoy este sector levanta la voz, y solicitan al encargado de COMUDE a que busque alternativas favorables para que este lugar ya no sea ‘prestado’, pues se ha visto que en ocasiones pasadas lo dejan maltratado, y deben ser los mismos deportistas que le entren a la reparación de ‘detalles’ que dejan los que permanecieron en el lugar.