Derrick Jones, de Miami Heat, gana concurso de clavadas de la NBA

Estados Unidos/La Razón. Derrick Jones Jr., alero del Heat de Miami, ganó el Concurso de Clavadas del Fin de Semana de las Estrellas, previo al All-Star Game de la NBA.

En la final del concurso, Jones Jr. y Aaron Gordon obtuvieron puntuaciones perfectas en sus dos clavadas, que obligaron a la muerte súbita. Jones es el segundo jugador del Heat en ganar la competencia, luego que Harold Miner la ganó en 1993 y 1995.

En el desempate, Gordon saltó por encima de Tacko Fall, quien mide 2.26 metros, para hacer su volcada, pero no fue suficiente para ganar ya qué solo obtuvo 47 puntos. Una clavada antes, el jugador de Miami, hizo un “windmill” tras saltar un paso delante de la línea de tiros libres y obtuvo 48.

Los ex jugadores de la NBA, Dwayne Wade y Scottie Pippen, la dos veces MVP de la WNBA, Candace Parker; el actor Chadwick Boseman y el rapero Common fueron los jueces del Concurso de Clavadas; las calificaciones podían ir del 30 al 50.

Dwight Howard abrió la primera ronda y recibió 41 puntos en su primer mate. En el segundo intento usó indumentaria parecida a la de Superman con un número 24 en el pecho y retacó un alley oop a pase de su antiguo compañero Jameer Nelson, para 49 unidades.

Jones Jr. saltó Bam Adebayo, quien mide 2.06 metros, en su segundo intento y los jueces le otorgaron una calificación de 46 puntos. Obtuvo 50 puntos con una clavada en la que giró 270 grados mientras pasaba el balón entre sus piernas.

Pat Connaughton se inspiró en la película White Men Can’t Jump y obtuvo 45 puntos en su primera clavada. En la segunda recibió ayuda de Giannis Antetokounmpo, quien sostuvo el balón en su nuca antes de que el escolta recibiera una calificación de 50 tras tomar el balón de su compañero, chocar el esférico en el tablero y clavar el balón.

Gordon obtuvo una calificación perfecta con una clavada en la que cruzó el balón entre sus piernas antes de machacar el aro de espaldas. Cerró la primera ronda con una clavada en la que saltó a Chance The Rapper y giró en el aire antes de meter la naranja a la cesta y llegó a los 100 puntos.

Make that TWO 🏆 for the @MiamiHEAT tonight!@TheRea1DJones x @Bam1of1 pic.twitter.com/5qIF8r6LVn