“Desabasto de medicamentos es real”: madres con niños con cáncer

octubre 5, 2020

Eda Sentíes/Veracruz.- Pese a que el Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, desmintió que haya desabasto de medicamentos en hospitales de Veracruz, doctores de la Torre Pediátrica de Veracruz y madres de niños con cáncer denunciaron nuevamente que desde hace 5 meses no se abastecen el medicamento básico para los tratamientos de los niños y ni siquiera cuenta con las medicinas más comunes para aliviar vómito.

«No hay vincristina piedra base y fundamental para tratar la leucemia, no hay L-asparaginasa, no hay doxorrubicina, no hay cardioxane, ni siquiera hay medicamentos para el vómito, yo recibiré a todos los pacientes con cáncer y haré mi mejor esfuerzo para darle tratamiento (…) De las muertes de los niños con cáncer de mi hospital no me hago responsable, estaré ahí con ellos, le daré aliento a los papás, yo no les voy a decir quién es el culpable, si saben hacer su trabajo háganlo, si no saben dejen que alguien más lo haga», sostuvo el oncólogo Sergio Gómez Dorantes.

Por su parte, Yunuent Martínez, madre de un niño con cáncer, respaldó las denuncias del especialista y pidió a los gobiernos estatal y federal que atiendan la falta de medicamentos, pues de eso depende la vida de su hijo y el resto de los pacientes que se atienden en la Torre Pediátrica.

“Tristemente estamos con desabasto de medicamentos y queremos difundirlo para que la gente sepa lo que está pasando y para que alguien, el presidente o gobernador, mueva y pueda hacer algo con los niños con cáncer, porque no solo es mi hijo, son muchos los niños que necesitan y hay quienes están más delicados que otros y si no reciben químicos pueden tener recaídas”, explicó.

Pequeños, como Iker, se sumaron a la petición con videos en donde sostiene una cartulina con la leyenda #Desabasto #NohayQuimiosenVeracruz.