Desaira IVD a campeón mundial veracruzano

marzo 2, 2021

Fernando Hernández/Xalapa. Frustrante, triste, esas son las principales sensaciones del minatitleco, Jesús Amezcua Luria, campeón mundial amateur de ajedrez, ante el rechazo y nulo reconocimiento del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD con su persona.

Los aplausos son lo de menos, él quiere explicaciones. Hizo historia al ser el primer mexicano en lograr este título en la categoría U-2000 en el verano del 2019.

Para el periodo 2020, con Víctor Iván Domínguez Guerrero, al frente el IVD, le correspondía obtener una beca. Nadie le explicó el motivo por el cual quedó fuera.

Hace 11 meses llegó José Alberto Nava Lozano a la dependencia estatal, a tiempo para corregir el camino de los estímulos económicos que habían tenido unas tendencias extrañas con su antecesor.

A Amezcua Luria lo volvieron a ignorar, llegó ya el padrón 2021 y volvió a suceder, el ajedrecista veracruzano volvió a quedar fuera de la lista, a pesar de la inclusión de elementos que en en tres años no le han dado absolutamente nada a la entidad.

«Es frustrante», dijo de inicio el minatitleco, «al ajedrez en México no se le da la importancia que tiene como deporte, como ciencia y arte, que puede ayudar a los niños principalmente», añadió.

A pesar de todo, Jesús mantiene la esperanza de que algo suceda a su favor, a pesar de la ignorancia enseñada por Nava Lozano y su entorno.

«Fue la primera vez que México obtuvo un campeonato mundial, en cualquier categoría, es muy triste que en México no se reconozca este tipo de logros, ni siquiera nos ‘pelan’, no nos hacen caso.

«Ni nos contestan algún correo para darnos alguna razón por la que no se merece uno, como representa del estado y de México, el tener derecho a esta beca deportiva», comentó.

Jesús Amezcua está debidamente afiliado la Asociación de Ajedrecistas de Veracruz y no comprende los motivos de ese desdén de las autoridades en Veracruz y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade).

«Uno hace su mejor esfuerzo, el Campeonato Mundial que obtuve no fue cosa fácil, y no hay un reconocimiento, no hay nada, ni por parte del estado y menos a nivel Federal», acotó.

El sureño quiere defender su título, tentativamente sería en Grecia, aunque no se sabe aún si será de forma presencial o en el modelo híbrido, recientemente aprobado por la Federación Internacional de Ajedrez, en el que el jugador está en algún recinto, acompañado por un árbitro reconocido y conectado a distancia para enfrentar a los oponentes en cuestión.

En México ya hubo una prueba en Mazatlán, al cuestionar a Jesús acerca del uso que le daría a la beca negada, respondió que sería para contratar a un entrenador y buscar ser bicampeón.

«Mientras seguimos estudiando de forma individual, aunque no es lo mismo trabajar sin un entrenador», finalizó.