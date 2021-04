Desaparece Coordinación Municipal del PT en Coatepec

abril 26, 2021

Juan David Castilla Arcos

La Coordinación del Partido del Trabajo (PT) en Coatepec desaparece a partir de este lunes 26 de abril por señalamientos de imposiciones en las candidaturas.

Efraín Armando Cano Servín, coordinador de organización municipal del PT y aspirante a la presidencia municipal de Coatepec, anunció que este día presentaría su renuncia, tanto a la candidatura como al partido.

En conferencia de prensa, indicó que esta situación ocasionaría una desbandada en el Partido del Trabajo, en la región de Coatepec, toda vez que cerca de 2 mil personas saldrían de las filas por el mismo motivo.

El docente acusó que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como parte de la alianza “Juntos Haremos Historia” con el PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), impuso al diputado con licencia Reymundo Andrade como candidato a la alcaldía de Coatepec.

“No sé quien esté metiendo las manos en este proceso, pero aquí en específico, en Coatepec, los acuerdos se rompieron desde un principio. Designaron al ingeniero agrónomo Raymunda Andrade”.

Cano Servín enfatizó que está situación ocasionaría una división entre el PT y Morena rumbo a la elección del próximo 6 de junio, donde se renovarán los 212 ayuntamientos, 50 diputaciones locales y 30 diputaciones federales.

“La dirigencia del PT apenas se va a enterar porque no fueron claros desde un principio y ustedes saben que la política es de acuerdos y si no hay acuerdos uno no tienen nada que estas haciendo aquí”.

El PT cerró sus oficinas, ubicadas sobre la calle Zaragoza número 1, en el Pueblo Mágico, a partir de este 26 de abril.

“Ya no hay oficinas del Partido del Trabajo en Coatepec. Nosotros, todo el equipo que me respalda, dejamos de pertenecer al Partido del Trabajo”, remató