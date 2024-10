Desaparece la activista Sandra Domínguez; denunció a político de Oaxaca por difundir contenido íntimo

octubre 9, 2024

Sandra Domínguez, activista Ayuuk y que fue parte del colectivo que denunció el chat de índole sexual que involucra al actual coordinador de paz del Gobierno de Oaxaca, Donato Vargas, fue reportada como desaparecida desde el 4 de octubre pasado, en San Juan Cotzocón, Mixe.

⇒ La activista viajaba junto con su esposo en un vehículo sobre la carretera María Lombardo Veracruz, donde desaparecieron. La Policía solo ubicó su camioneta abandonada sin rastro de la pareja. Ante la desaparición se emitió una ficha de localización por parte de la Fiscalía General de Oaxaca.

Respecto del tema, el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, reconoció que se ha solicitado el apoyo de las fuerzas federales y del estado de Veracruz, para lograr con el paradero de la también abogada originaria de la zona mixe.

En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Iván García Álvarez, dijo que se utilizó un helicóptero de la Marina para sobrevolar la zona donde se reportó la desaparición de Sandra Domínguez, como se hizo para rescatar a dos mujeres secuestradas en las localidades de Ixcatlán y Soyaltepec.

Respecto al tema, el coordinador de paz del Gobierno de Oaxaca, Donato Vargas, se deslindó de las acusaciones que hacen activistas, con relación a que está implicado en la desaparición de la activista Sandra Domínguez. Afirmó que la acusación en su contra es por un “tema como político y hasta ahí quedo“.

“De lo que se me acusa lleva más de 5 años, y eso ocurrió cuando trabajé como coordinador de giras en el INPI y el chat era de bromas. En relación a la desaparición de la activista Sandra Domínguez, lo lamento, pero no la conocí personalmente, sino por chat una vez que aclare el contenido de un video. Yo no tengo nada en contra de ella”.

Sin embargo en redes sociales, hay reclamos donde se señala directamente al funcionario del gobierno de Oaxaca Donato Vargas en la desaparición de Sandra Domínguez a la que las mujeres consideran como una mujer fuerte y valerosa entre ellas la diputada del PT Aracely Cruz.

Yessica Sánchez, directora de la colectiva Consorcio Oaxaca, exigió al gobierno morenista de Salomón Jara Cruz la aparición con vida de la defensora Ayuuk. “Por favor ayúdenos a buscarla, ella denunció a Donato Vargas por violencia sexual contra las mujeres indígenas de la región mixe de Oaxaca”.