Desaparece maestra de primaria en Guanajuato

hace 6 horas

Guanajuato/Notimex. María Guadalupe Barajas Piña, maestra en la comunidad de Valencianita en Salvatierra, tiene tres días desaparecida. Sus padres, esposo e hijos la buscan.

Su mamá comentó que fue el 29 de febrero el último día que la vieron. La profesora de primaria salió alrededor de las 8:30 de la mañana de la colonia 15 de Mayo en Salvatierra.

“Tomó una combi al Centro porque queda un poco retirado. Me había comentado que iba a traer para almorzar pan y unos bisteces. Antes yo había salido a misa con su papá y más tarde salió su esposo con su niña al ensayo de escaramuzas”, comentó.

La mamá de la docente indicó que después de las 10:00 am le marcó para preguntarle en dónde estaba, por lo que respondió que estaba en la calle Pípila.

“Ella me dijo que también va y que no tarda, que si pasa por las tortas que había encargado antes, pues le había llamado a su papá y le había dicho que pasaríamos por unas tortas que había encargado en Capuchinos (conocido negocio de la localidad), le contesté que yo las llevaba. Y ella me dijo que entonces no tardaba”.

Dijo que su última conexión en whatsApp fue a las 10:25 de la mañana y su esposo, le llamó más o menos a esa hora constantemente. De Ahí en adelante ya no hubo más información de Guadalupe.