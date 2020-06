Desaparición del fondeo no dejará sin recursos para atención de emergencias

junio 4, 2020

Yhadira Paredes/Xalapa.- La desaparición del Fideicomiso del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FODEN) no dejará a las entidades, como Veracruz, sin recursos para la atención de emergencias por fenómenos naturales como ciclones y tormentas tropicales, aseguró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En entrevista para la televisora local, el Jefe del Ejecutivo Estatal aseguró que la decisión de desaparecer los fideicomisos es para mejorar la administración de los recursos, pues por décadas hubo un abuso en los fideicomisos y opacidad en la aplicación de los mismos.

“Lo que se hace simplemente es mejorar la administración de ese recursos, hubo un abuso en estos fideicomisos para opacas la administración de los mismos. Hoy es más que importante que los recursos sean bien dirigidos, que la política de estado sea quien decida cómo llevarlos a buen término y se transparenten mejor. No vamos a tener problemas con los recursos”.

Asimismo, adelantó que habló con el coordinador nacional de Protección Civil, David León, a quien expuso que iniciaron antes las reuniones debió a la proximidad de la temporada de ciclones tropicales.



Además, reconoció que la tormenta tropical Cristobal ha dejado fuertes lluvias en el sureste mexicano y en Coatzacoalcos, pero de acuerdo a los pronósticos se irá alejando del Golfo de México, aunque ello no quiere decir que no se le tenga que prestar atención.

“Por fortuna no golpea directamente al Estado de Veracruz, lo hace hacia Tabasco, pero trae lluvias, con encharcamientos normales, el pronostico es que se va a ir emigrando al centro del Goldo, se alejará de las costas, aunque esto no quiere decir que no prestemos atención a las indicaciones de Protección Civil, porque las lluvias pueden generar corrientes en arroyos y ríos, por lo que la recomendación es alejarse”.

VISITA DEL AMLO A VERACRUZ ES IMPORTANTE

Por otra parte, aseguró que las obras de ampliación del puerto de Coatzacoalcos registran un avance de más del 50 por ciento y recordó que la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes por la tarde es para supervisar dicho avance.

Es importante supervisar las obras de proyectos que servirán para impulsar la economía y evitar caer en una debacle económica y sobre la visita del presidente informó que supervisará el proyecto del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, mismo que generará empleos, inversiones y permitirá reactivar la economía comercial.

Se trata, explicó, de tres obras fundamentales, la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos, Salina Cruz en el estado de Oaxaca y el corredor que los une, coordinando esfuerzos federales de inversión.

“Nosotros ya vamos arriba del 50 por ciento del avance de lo que se tiene planeado de la construcción de la ampliación del puerto de Coatzacoalcos en su capacidad portuaria”.

Esto es importante porque en cuanto más rápido esté la obra los inversionistas voltearán a ver al Estado y en una sana competencia con el estado de Oaxaca se verá hacia dónde deciden aterrizar sus recursos.