Descarrila tren con 243 pasajeros en Missouri; reportan víctimas

Redacción/Oro Noticias. Un tren de pasajeros que se dirigía de Los Ángeles a Chicago, se descarriló este lunes tras chocar con un camión en un cruce en Mendon, Missouri.

Este incidente se registró a las 13:42 horas local de este 27 de junio del 2022.

La empresa Amtrak informó que su tren viajaba con 243 pasajeros y 12 trabajadores abordo.

Al momento, la empresa no ha dado información sobre un número de muertos ni una cifra precisa de heridos.

Sin embargo, las autoridades de Missouri han reportado al menos tres personas fallecidas y 50 heridos.

El gobernador de Missouri, Mike Parson, señaló que personal de Seguridad Pública del estado ya se encuentra en el lugar brindando atención.

“Nos entristece saber del descarrilamiento del tren Amtrak en el condado de Chariton esta tarde. Personal de seguridad y otro personal de manejo de emergencias están respondiendo. Pedimos a los habitantes de Missouri que se unan a nosotros para orar por todos los afectados”, dijo Parson en su cuenta de Twitter.

We are saddened to hear of the Amtrak train derailment in Chariton County this afternoon. @MoPublicSafety, @MSHP troopers, and other emergency management personnel are responding. We ask Missourians to join us in praying for all those impacted.