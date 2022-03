Descarta Othón Hernández dejar Comisión de Vigilancia del Congreso

marzo 6, 2022

Carlos Manuel Peláez/Xalapa. El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado de Veracruz, Othón Hernández Candanedo descartó abandonar la Comisión de Vigilancia en donde se analizarán las cuentas públicas de los ayuntamientos entre ellos Misantla del cual fue alcalde hasta 2021.

En ese sentido, explicó que la ley no le prohíbe ser parte de dicha comisión, sin embargo aseguró que para evitar algún posible conflicto de intereses solicitará no participar en la discusión de los asuntos que tengan que ver con este municipio.

«No hay ninguna ley que me impida ser parte de la Comisión, lo que estaré haciendo es que en el tema de Misantla no formare parte para revisar porque es lo más sano, no sé puede ser juez y parte», indicó.

Asimismo, Othón Hernández dijo que no es el único exalcalde que forma parte de dicha comisión por lo cuál insistió en que seguirá siendo parte de los trabajos de la misma.

Finalmente, agregó que será el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) quien realice las revisiones correspondientes a los informes presentados por cada uno de los 212 ayuntamientos.