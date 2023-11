Descarta Sheinbaum que ella o Mario Delgado tengan ‘favoritos’ en los 9 estados donde se eligen Coordinadores para 2024

noviembre 1, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Este miércoles, la responsable de los Comités de Densa de la Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que dentro de la Cuarta Transformación lo más importante es la unidad para que de esta manera se continúe luchando a favor de los derechos del pueblo de México, esto como parte del proceso interno para seleccionar a los coordinadores y coordinadoras estatales de los Comités de la Cuarta Transformación.

“Es importante que no caigamos en politiquerías, en divisiones internas, nuestro movimiento es un movimiento extraordinario, y el pueblo de México demanda mucho de nosotros, tenemos que poner, siempre, por encima de todo, nuestros principios, nuestras causas, también poner por encima de todo, la unidad del movimiento’’, aseguró.

En un video difundido a través de sus redes sociales, la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación explicó brevemente el proceso por el cual se seleccionará a los coordinadores y coordinadoras estatales de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) para los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

“Lo he dicho recientemente, que en este proceso estamos llamando a la unidad interna, estamos llamando a la organización, a la movilización y también a la suma, a la inclusión a nuestro gran movimiento’’, comentó.

En este mismo sentido, aseveró que el proceso interno, realizado a través de las encuestas, son un mecanismo transparente, el cual, sobre todo, respeta la decisión del pueblo de México, apegado, al mismo tiempo, a las instrucciones de paridad de género emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Puede llegar a ocurrir, y esto es importante, que en las nueve encuestas haya quedado un hombre en el primer lugar, pero nosotros tenemos que elegir a cinco mujeres. Entonces ahí, la Comisión de Elecciones y la Comisión de Encuestas, de manera muy transparente, van a determinar qué cinco mujeres van a participar a partir de quiénes son las más competitivas en sus entidades haciendo la comparación entre las nueve entidades federativas. Esto lo determina las reglas que se firmaron por cada una de las personas que están participando. Esto se va a dar a conocer, como ya lo dijo el presidente de nuestro partido, el próximo 10 de noviembre”.

“Ahora, es importante y lo quiero decir, muy, muy claro, que en mí caso o en el caso del presidente de Morena, o en caso de los que están participando en todo este proceso, no hay favoritos y no hay favoritas. Las encuestas son absolutamente transparentes y por eso se hacen dos encuestas espejo. En particular, en el caso de la Ciudad de México, y lo menciono porque fui Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, tampoco hay favoritos o favoritas por parte mía, del presidente de Morena, de la secretaria general de Morena o nadie que esté participando. Tenemos que ser completamente neutrales. (…) ¿Quién lo va a determinar quién va a participar? Pues, lo va a determinar las encuestas y, por supuesto, la participación del género’’, puntualizó.