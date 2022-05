Descartan inundación en Antón Lizardo, fue un tragatormentas tapado

mayo 23, 2022

Eda Sentíes

Veracruz, Ver.- El director de protección civil de Alvarado, Daniel Eduardo Romero Pilar, negó que la lluvia de este lunes haya dejado afectaciones en la comunidad de Antón Lizardo.

Detalló que hubo anegaciones que alcanzaron los 30 centímetros debido a que el agua no logró desfogarse con rapidez, pero no se consideran inundación. No obstante, personal del área acudió a realizar los trabajos de limpieza de tragatormentas, donde se encontraron con mucha basura, por l que exhortó a la población a mantener limpia sus calles y recoger sus basura.

«Inundación se considera arriba de 50 centímetros el raz de piso, aquí sólo se dio 30 centímetros, si hubo anegaciones, encharcamientos como tal, las características del lugar de Antón, pues esto es año con año. Nosotros como Protección Civil exhortamos a la población a recoger basura, a no tirar basura . Ahorita estamos desazolvando hay parte arena, roca, pues con la corriente de la misma tromba hizo que tapara los traga tormentas”, dijo.

Dijo que el reporte fue de solo una casa afectada y la familia ya fue atendida.